Xi skal ha fortalt Michel at det kan skje ettersom omikronvarianten er mindre dødelig. EU-presidenten besøkte Beijing torsdag.

En EU-embetsmann sier også at kinesere flest var «frustrert» over tre år med coronapandemi og at dette var grunnen til de store demonstrasjoner i kinesiske byer i forrige uke. Kina er et av de siste landene i verden som fortsatt holder på en svært streng covid-politikk.