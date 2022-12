Tenåring siktet for medvirkning til drapet på gravid kvinne i Danmark

Tenåringen ble pågrepet torsdag morgen og brakt til avhør, men senere løslatt. Samtidig er han fortsatt siktet.

Det er uklart hvordan politiet mener at 18-åringen har vært innblandet i det brutale drapet, og hva slags opplysninger de mener å ha mot ham.

3. november ble en kvinne overfalt og fikk halsen skåret over med kniv på vei hjem fra jobben på et sykehjem i Holbæk. Kvinnen var gravid i sjuende måned, og barnet overlevde først, men døde noen dager senere.

To andre personer er siktet for drap eller medvirkning til drap: en 24 år gammel mann for selve drapet, og en 33 år gammel kvinne for å ha medvirket til drapet. Disse to skal være i slekt med kvinnen. Begge er afghanske statsborgere bosatt i Danmark.