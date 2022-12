«Kobe-kannibalen» er død

Sagawa, som fikk kallenavnet «Kobe-kannibalen» døde av en lungebetennelse 24. november og ble begravet med familien til stede, heter det i en uttalelse fra familien.

I 1981 var Sagawa student i Paris da han inviterte sin nederlandske medstudent Renee Hartevelt inn i leiligheten sin. Der skjøt han henne i nakken, voldtok henne og spiste deler av liket hennes over flere dager.

Deretter forsøkte Sagawa å kvitte seg med resten av liket i parken Bois de Boulogne. Noen dager senere ble han pågrepet og tilsto alt. Han ble imidlertid vurdert som ikke bare utilregnelig, men for syk til å delta i en rettssak. Etter et opphold på psykiatrisk sykehus ble han utvist fra landet i 1984.

Familien til drapsofferet Hartevelt ønsket å få stilt ham for retten i Japan. Japanske myndigheter mente også at han var frisk nok. Samtidig klarte de ikke å få tilgang til sakspapirene fra fransk politi, som mente at saken var avsluttet. Dermed forble Sagawa en fri mann.

Resten av livet levde Sagawa godt på ryktet sitt. Han skrev sine memoarer, der han beskrev drapet i detalj, og ga ofte intervjuer der han ikke viste tegn til anger.

I 2013 sa han til Vice at han trodde japanske kvinner ville smake godt. Sagawa bodde sammen med broren sin mot slutten av livet, angivelig i rullestol i etterkant av et slag.