HRW krever at Ghana slutter å legge psykisk syke i lenker

Det skjer til tross for at praksisen ble forbudt ved lov i landet for ti år siden.

– Å legge folk med psykososiale sykdommer i lenker, og sende dem til bønneleire og sentre for tradisjonell medisin utgjør en form for tortur, sier Shantha Rau Barriga, som leder avdelingen for funksjonshemmedes rettigheter hos HRW.

Organisasjonen besøkte fem bønneleire og sentre for tradisjonell helbredelse i østlige og sentrale deler av Ghana. De hevder de fant mer enn 60 personer i lenker eller i bur, deriblant flere barn. Ved et senter ble 22 menn plassert i et mørkt røm, alle med lenker som var knapt en halv meter lange rundt ankelen.

– De må gjøre sitt fornødne i en liten bøtte som blir sendt rundt i rommet. Tross varmen får de i beste fall bade annenhver uke, skriver organisasjonens granskere.

Flere av mennene bønnfalt HRW om hjelp, og sa de ville hjem til familiene sine.

Ghanas visehelseminister Tina Gifty Mensah understreker at regjeringen ikke synes noe om praksisen.

– Det er åpenbart i strid med Ghanas grunnlov. Regjeringen og andre har også gjort mye for å forklare til folket hvorfor det er galt. Vi skal se på Human Rights Watch-rapporten, og se hvordan vi kan løse problemet, sier hun.