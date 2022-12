Seks år etter terrorangrepene gjør Belgia seg klar for det store rettsoppgjøret

Rettssaken innledes 5. desember og skal foregå i det tidligere Nato-hovedkvarteret, midlertidig omgjort til et enormt høysikkerhetskompleks. Det blir den mest omfattende rettssaken i Belgias historie.

Hundrevis av vitner og ofre vil stå fram i månedene som kommer om selvmordsangrepene som fant sted 22. mars 2016. Angrepene var rettet mot flyplassen og metroen i Belgias hovedstad. Den islamske staten (IS) påtok seg skylden for aksjonene, der 32 ble drept over 300 ble skadd.

Svært mange av ofrene, slektningene til drepte og skadde og hjelpemannskaper er fortsatt sterkt traumatiserte. Mange av dem håper nå at rettssaken skal gi dem en slags fred, slik at de kan ta fatt på livet igjen.

Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at tusen personer anser seg som ofre for terroren og har registrert seg som sivile saksøkere.

Rettssaken er ventet avsluttet til sommeren neste år.

En slags fred?

– Jeg forventer egentlig ikke mange svar, sier Sandrine Couturier, som var på Maelbeek metrostasjon da angrepene skjedde.

– Men jeg ønsker å konfrontere meg selv med hva mennesker er i stand til å gjøre. Jeg må akseptere at ikke alle er gode, sier Couturier, som så mange andre av ofrene sliter med posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Sebastien Bellin, en tidligere profesjonell basketballspiller som skulle ta fly til New York morgenen 22. mars, fikk alvorlige og varige skader i beinet i angrepet.

Han sier i dag at han ikke føler noe hat.

– Hat ville bare ha tatt energien jeg trenger for å bygge meg opp igjen, sier han.

Utsettelse

Rettssaken skulle ha startet i oktober, men strid om glassbur for de tiltalte førte til utsettelse. Opprinnelig skulle de tiltalte ha fulgt rettssaken i hver sitt glassbur, som bare hadde en liten åpning for at de skulle kunne kommunisere med forsvarerne sine.

Forsvarene kritiserte bruken av slike bur fordi de mente det innebar forhåndsdømming, og fordi det ville gjøre det vanskeligere for de tiltalte å delta i rettssaken.

Kritikken førte til at man gikk bort fra glassburene og istedenfor klargjorde et separat rom for de tiltalte.

IS sto bak?

Etterforskere mener angrepene ble utført av den samme IS-gruppen som utførte terrorangrepene i Frankrike fire måneder tidligere.

Terroraksjonene fredag 13. november 2015 var rettet mot konsertlokalet Bataclan, barer og restauranter i Paris. Dette angrepet var det verste angrepet i Frankrike siden andre verdenskrig. 130 mennesker ble drept da tre grupper med jihadister slo til.

Blant av de siktede som nå fremstilles for den belgiske domstolen, er Salah Abdeslam, som allerede er dømt til livstid i Frankrike for sin rolle i angrepene i Paris. Han ble overført til Belgia i juli.

IS-gruppen, som man mener var basert i Belgia, skal ha planlagt angrep på EM i fotball 2016 i Frankrike, men da Abdeslam ble arrestert 18. mars 2016, skal gruppen ha reagert med raskt å gå til angrep. Bare fire dager etter arrestasjonen av Abdeslam aksjonerte de mot hovedflyplassen i Brussel og en metrostasjon i sentrum nær EU-hovedkvarteret.

Fem av de ni tiltalte som skal framstilles i saken, er allerede dømt av fransk rett. En tiende vil bli stilt for retten in absentia. Han antas å ha blitt drept i Syria.