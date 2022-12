Tusener av skuelystne trekkes til vulkanutbrudd på Hawaii

Vulkanutbruddet er blitt en turistattraksjon i det som ellers er lavsesong på The Big Island. Mange hoteller i og rundt hovedstaden Hilo er fullbooket, og det er også helikopterutfarter for å se utbruddet fra oven.

Tusener av biler skaper kø på hovedveien Saddle Road mellom Hilo og Kailua-Kona på vestkysten av øya, der man kan få god utsikt til fontenene av oransjefarget smeltet stein som skyter i været fra krateret og renner som elver ut av sprekker i fjellsiden.

Lavastrømmen kan bli en trussel mot veien, men foreløpig er det flere kilometer igjen før lavaen når fram, og den truer ennå ikke noen landsbyer. Dermed kan man foreløpig betrakte utbruddet uten å være i fare selv.

Utbruddet startet forrige søndag etter at vulkanen hadde vært stille i 38 år. Mange er ikke klar over at det foregår et utbrudd samtidig i en annen, mindre vulkan like ved.

Guvernør David Ige har innført tiltak for å sørge for at nødetater kan fraktes til øya på kort varsel om nødvendig, eller begrense tilstrømmingen av skuelystne om det blir for farlig.

Nasjonalgarden jobber med alternativer om lavaen når fram til Saddle Road og sperrer den viktigste forbindelsen mellom øst og vest på øya.