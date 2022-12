Kanye West: – Jeg liker Hitler

West – som nå kaller seg Ye – opptrådte sammen med konspirasjonsteoretikeren Alex Jones, og programmet ble strømmet på Jones' nettside Infowars.

Under sendingen hadde West på seg en svart maske som dekket hele ansiktet, mens han uttalte seg om alt fra synd til pornografi og djevelen.

West, som tidligere har sagt at han vil forsøke å bli USAs president i 2024, har snakket åpent om at han sliter med psykisk sykdom, men hans merkelige oppførsel vekker stadig vekk bekymring.

Etter en rekke antisemittiske uttalelser går det ikke lenger spesielt bra for forretningsvirksomheten hans, men under torsdagens opptreden på Infowars, gjorde han ingen forsøk på å trekke uttalelsene tilbake.

I stedet kom han med så ekstreme uttalelser at publikum reagerte med sjokkert latter. Selv Jones, som er kjent som en svært høyreorientert provokatør, slo av og til fast at han ikke er enig med West.

– Hitler hadde også bra sider. Denne mannen oppfant store veier, oppfant mikrofonen som jeg bruker som musiker. Du kan ikke si høyt at denne personen aldri gjorde noe bra, sa Kanye West.

– Jeg er ferdig med klassifiseringen, alle mennesker har noe verdifullt som de brakte til bordet, spesielt Hitler. Jeg liker Hitler, la han til.