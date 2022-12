Rishi Sunak: Vi må reagere på all rasisme

Sunak er født og oppvokst i Storbritannia i en familie med indiske røtter. Han er den første britiske statsministeren med ikke-hvit bakgrunn noensinne.

Uttalelsene hans kommer dagen etter at prins Williams 83 år gamle gudmor sluttet ved det britiske hoffet umiddelbart. Årsaken er at hun under et arrangement gjentatte ganger spurte en mørk gjest hvor hun «egentlig» kom fra, selv om den aktuelle personen er født og oppvokst i Storbritannia.

Sunak avviser å kommentere den aktuelle saken, men i et intervju med Sky News sier han at han selv har opplevd rasisme.

– Men jeg er glad for å si at noen av de tingene jeg opplevde som barn og ungdom, tror jeg ikke ville skjedd i dag, sier han før han tilføyer at «jobben er aldri ferdig».

– Og det er derfor vi må reagere hver gang vi ser det. Og det er riktig at vi hele tiden lærer en lekse og fortsetter mot en bedre framtid, sier Sunak.