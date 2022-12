Regjeringspartiet ANC holder krisemøte etter rapport om presidenten

Presset øker mot president Cyril Ramaphosa etter at et spesialutvalg onsdag leverte en rapport om et innbrudd på farmen hans. Rapporten konkluderte med at omstendighetene rundt denne saken er så alvorlige og bevisene så konkrete at en parlamentsdebatt om hans avgang bør holdes.

I rapporten sier utvalget at presidenten kan ha gjort seg skyldig i alvorlige brudd på deler av grunnloven og korrupsjonslovene.

Utvalget ble nedsatt i september for å se nærmere på en angivelig dekkaksjon etter et innbrudd på farmen til presidenten. I rapporten heter det innbruddet ikke ble meldt til politiet slik en president er pålagt å gjøre. Det heter det videre at Ramaphosa kan ha kommet i en skvis mellom sine plikter som president og sine interesser som forretningsmann.

Ifølge anklagene mot Ramaphosa skal tyvene på farmen ha funnet fire millioner dollar i kontanter. Deretter skal Ramaphosa ha sørget for at de ble bortført og bestukket, slik at de ikke skulle rapportere om funnet.

Ramaphosa gjentar at han ikke har gjort noe galt og at han vil gi rapporten en grundig gjennomgang. En nærmere kommentar fra hans side vil komme når tiden er inne, heter det. Presidenten har avlyst en planlagt spørretime i nasjonalforsamlingen torsdag, melder hans kontor.

Rapporten skaper stor ståhei i sørafrikansk poltikk bare to uker før ANC holder sitt landsmøte, der et nytt lederskap skal velges. Innholdet i rapporten svekker Ramaphosas håp om gjenvalg, heter det i sørafrikanske medier.