Hver stemme teller - valg i USA avgjort med én stemme

Nesten 10.600 stemmer ble avlagt ved valget mellom republikaneren Tony Morrison og demokraten Christopher Poulos i en lokal folkevalgt forsamling i byen Southington i delstaten Connecticut ved årets valg i USA.

Ved den første opptelling var det svært likt. Poulos, som er spansklærer på videregående skole, fikk seks stemmer mer enn Morrison. En obligatorisk omtelling førte til et enda tettere resultat: én stemmes overvekt for Poulos.

Som om det ikke var nok, fant valgstyret deretter en glemt konvolutt med seks stemmer som ikke var telt opp fordi maskinene ikke klarte å tolke dem. Kandidatene ble innkalt igjen for å overvære opptellingen av de seks.

50–50

Og resultatet? 50-50, med to for Poulos, to for Morrison og to for ingen av de to.

Det endelige resultatet av valget var 5.297 stemmer for Poulos og 5.296 stemmer for Morrison, og demokratens seier ble godkjent av delstatens administrasjonssjefs kontor onsdag.

– Jeg er overrasket over at ingen fikk hjerteinfarkt, sier Elaine Bedard, som er demokratenes representant ved valgmanntallet.

Under ti stemmers margin

En oversikt som Associated Press har laget, viser andre valg i år i Iowa, Arizona, Arkansas, Montana og Vermont, og et titall i New Hampshire, der marginene var på under ti stemmer.

En omtelling i et av disse valgene i New Hampshire endte med 970 mot 970 stemmer for republikaneren David Walker og demokraten Chuck Grassie.

Statens lovgivere hadde valget mellom å stemme selv og velge en vinner, be kandidatene dele mandatet med en halv stemme hver eller arrangere nyvalg. Det var onsdag ikke klart hva valget ville bli.

Alle tar æren

Da nyheten om Poulos' seier med én stemme spredte seg, fikk han og hans kone mange telefoner og meldinger fra folk som sa det var takket være dem at han vant.

De fikk høre om en venn som kjørte forbi valglokalet uten å stemme, men så snudde og kjørte tilbake da hun kom på at Poulos var på valg, og om en annen som fortalte datteren deres at han hadde stemt bare på republikanske kandidater hele sitt liv, men for en gangs skyld denne gangen stemte på Poulos, en demokrat.

– Det er flere titalls sånne historier, Jeg er takknemlig for støtten og folks tillit til meg, sa Poulos, som har sittet i to perioder i byens bystyre.

Ikke poeng å klage

Morrison sier han irriterer seg litt over at den første opptellingen og så omtellingen endte med forskjellig resultat, men han tror ikke det er noe poeng å klage. En klage ville uansett bli avvist av den demokratiske generalforsamlingen.

Stephen Kalkowski, som leder Republikanerne i byen, lar seg imponere over marginen på 0,009 prosent.

– Det var ille nok da vi tenkte han tapte med seks stemmer på valgnatten, men da det kom ned til én stemme etter omtellingen, var det bare så frustrerende, så nærme, sier han.

Mange som angrer seg

– Jeg er sikker på at det er mange der ute nå som sitter og sier, herregud, jeg skulle bare ha satt meg i bilen og kjørt bort for å stemme, sier han.

Alle stemmene er nå forseglet og innelåst i et låst rom på rådhuset i tilfelle det blir nødvendig med ytterligere undersøkelser, sier August Palmers, republikanernes valgmanntall-representant.

Palmer har all mulig sympati for hvordan kandidatene føler seg.

– Jeg skal si deg akkurat hva de tenker. De tenker på sine venner som ikke tok seg bryet med å stemme, sier han og viser til at han fikk telefon fra en som beklaget og innrømmet at han ikke stemte fordi han ikke hadde lyst til å reise til et nytt valglokale.

Kron og mynt

At det blir så likt ved et valg i Southington er egentlig ikke så rart. Byen er delt nesten på midten mellom registrerte demokrater og republikanere.

Kontoret til Connecticuts administrasjonssjef fører ikke register over valg som er så tette, men sier at det har hendt før. I 2006 endte et primærvalg i Groton med stemmelikhet 457 til 457, og valget ble avgjort ved kron og mynt.