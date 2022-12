Børsene i Asia åpnet opp

Nikkei-indeksen i Tokyo var opp 1,05 prosent, og den bredere Topix-indeksen vokste 0,57 prosent ved åpningen.

I Hongkong åpnet Hang Seng-indeksen opp 3,2 prosent torsdag morgen, mens de kinesiske børsene i Shenzhen og Shanghai klatret 1,2 og 1,3 prosent.

Oppgangen i New York og senere i Asia kom etter at USAs sentralbanksjef Jerome Powell antydet at banken vil redusere takten på renteøkninger framover. Det blir ikke snakk om økninger på 0,75 prosentpoeng igjen med det første.

I Shanghai og Shenzhen bidro håp om at myndighetene etter de store protestene vil lette litt på noen av koronarestriksjonene til den positive stemningen.

Det har de siste dagene vært omfattende protester mot nullcovidstrategien som har rammet økonomien hardt og kostet mange jobben.