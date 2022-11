Han kommenterte saken under en pressekonferanse onsdag, på den andre og avsluttende dagen av Natos utenriksministermøte i Romania.

Enn så lenge har ikke Tyrkia gitt den siste godkjenningen som trengs for at de to nordiske landene skal bli medlemmer.

Dermed har diskusjoner mellom Tyrkia, Sverige og Finland fortsatt. Den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan har blant annet krevd at Sverige må kutte støtte til kurdiske grupperinger.

Tidligere onsdag sa Sveriges utenriksminister Tobias Billström på Nato-møtet at det var framgang i samtaler med Tyrkia dagen før.

– Jeg følte etter dette møtet at det er framgang. Vi beveger oss framover, sa Billström.

Ett av temaene på utenriksministermøtets andre dag var Nato-landenes forhold til Kina. Stoltenberg sa på sin pressekonferanse at Nato ikke ser på Kina som en motstander.

Samtidig sa han at Russlands krig mot Ukraina har vist at det er nødvendig å vurdere forholdet også til andre land med autoritære regimer.