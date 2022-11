Tre drept i angrep utført av pakistansk Taliban

I tillegg ble 23 såret i angrepet vest i Pakistan onsdag, ifølge politiet. Den væpnede islamistiske gruppen TTP, kjent som pakistansk Taliban, sier at det var de som sto bak.

Selvmordsangrepet skal ha vært rettet mot politifolk som forberedte seg på å eskortere helsepersonell som skulle gjennomføre vaksinasjon mot polio i byen Quetta.

Ifølge politiet var det en politimann, en kvinne og et barn som ble drept.

Tidligere denne uken sa en talsmann for TTP at gruppen avsluttet en våpenhvile som hadde vart siden i sommer. TTPs krigere ble oppfordret til å angripe mål over hele Pakistan.

Beskjeden kom etter at pakistanske sikkerhetsstyrker hadde gjennomført en offensiv mot TTP i provinsen Khyber Pakhtunkhwa.

I juni erklærte gruppen våpenhvile med regjeringen i Islamabad. Budskapet den gangen var at det hadde vært betydelige fremskritt i fredsforhandlingene mellom dem.

TTP er en pakistansk gruppering, men med samme røtter som Taliban i Afghanistan. Pakistanske myndigheter anklager Taliban i nabolandet for å gi TTP mulighet til å bruke afghansk territorium for angripe mål i Pakistan.