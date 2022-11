Tre kinesiske astronauter framme på romstasjon

De tre taikonautene, som er det kinesiske ordet for astronauter, har som oppdrag å ferdigstille arbeidet med Kinas nye romstasjon Tiangong. Når den er ferdig, skal et rullerende mannskap på tre jobbe med vitenskapelige eksperimenter og teste ny teknologi.

En av dem som har ankommet romstasjonen, er veteranen Fei Juniong, som sist var i verdensrommet for 17 år siden. De to andre er i rommet for første gang.

De tar over for besetningen som har vært på romstasjonen siden juni, og det blir første gang Kina foretar et skifte av mannskap på stasjonen.

Kina har tatt opp kampen om hegemoniet i verdensrommet med USA og Russland. Landet har en ambisjon om å sende opp mennesker til månen i løpet av de neste ti årene. I USA har Nasa sagt at de vil ha astronauter på månen allerede i 2025, men få tror de klarer den fristen.