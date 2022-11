Australias eksstatsminister Morrison refset

Med 86 mot 50 stemmer sa parlamentet at Morrison dermed undergravde befolkningens tillit til det australske demokratiet og gjorde kontroll og oversikt umulig.

Det er første gang i Australias historie at en tidligere statsminister er blitt formelt refset av parlamentet, og nåværende statsminister Anthony Albanese sier Morrison skylder landet en unnskyldning.

I løpet to år under koronapandemien tok Morrison seg selv i ed som finansminister, innenriksminister, økonomiminister, ressursminister, landbruksminister og miljøminister, alt uten å informere verken parlamentet, befolkningen eller andre ministre.

Morrison var til stede under debatten. Han forsvarte seg standhaftig mot anklagene og sa han var stolt av sine handlinger i en krisesituasjon for landet. Det eneste han kunne beklage, var at han holdt utnevnelsene av seg selv hemmelig for lenge. Han fremholdt at han utnevnte seg selv som et sikkerhetstiltak, i tilfelle helse- eller finansministeren skulle bli ute av stand til å skjøtte sine verv på grunn av pandemien.

Morrison anklaget i stedet den nye Labor-regjeringen for å politisere saken og handle ut fra hevngjerrighet.

Mange av hans partifeller i det konservative Liberale partiet ga ham full støtte, men noen mente at handlingene var et angrep på demokratiet og stemte for å refse ham.