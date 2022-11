Senatet vedtar lov om beskyttelse av likekjønnet ekteskap

Dermed er den konservative høyesteretten forhindret fra å avskaffe retten til likekjønnet ekteskap slik de gjorde tidligere i år med retten til abort.

Loven ble vedtatt med 61 mot 36 stemmer etter at tolv republikanere stemte sammen med demokratene for loven. Det trengtes 60 stemmer for å vedta loven uten debatt.

Loven blir nå sendt til Representantenes hus som ventes å stemme over den raskt og sende den videre til president Joe Biden for undertegning. Han sier han skal undertegne den kjapt og med stolthet.

Representantenes hus vedtok en lignende lov i juni med stemmene til alle demokratene og 47 republikanere.

Stor lettelse

Loven er en stor lettelse for hundretusener av amerikanere som har giftet seg med en av samme kjønn siden høyesterett legaliserte likekjønnet ekteskap i 2015.

Flertallslederen, senator Chuck Schumer, sa det var på tide den blir innført, og at den er et nytt skritt i USAs vanskelige, men uunngåelige marsj mot større likhet. Han påpekte stolt at han hadde på seg samme slips som da hans lesbiske datter giftet seg.

Avstemningen var personlig for flere senatorer, blant dem Tammy Baldwin, USAs første åpent lesbiske senator, som har arbeidet for rettighetene til homofile i flere tiår.

Fryktet at retten kunne forsvinne

Retten til likekjønnet ekteskap har vært garantert av høyesterett siden 2015. Men etter at en mer konservativ høyesterett i juni fjernet retten til abort som lå i Roe vs. Wade-kjennelsen, begynte mange å frykte at det samme kunne skje med retten til likekjønnet ekteskap.

Den frykten økte da den konservative høyesterettsdommeren Clarence Thomas etter abortvedtaket antydet at likekjønnet ekteskap kunne stå for tur.

Det hastet da å få loven vedtatt mens Demokratene fortsatt har flertall i begge kamre. I januar overtar den nye Kongressen, der Demokratene etter valget i november har mistet flertallet i Representantenes hus.

Fortsatt omstridt

Loven krever ikke at delstatene må innføre retten til likekjønnet ekteskap, men den krever at de anerkjenner slike ekteskap som er inngått i andre delstater.

Loven gjelder også for ekteskap mellom folk av forskjellige raser, som fortsatt er omstridt i noen deler av Sørstatene, selv etter mange tiårs borgerrettighetskamp.

Meningsmålinger viser at over to tredeler av amerikanerne støtter likekjønnede ekteskap, men temaet er fortsatt omstridt. Konservative religiøse er imot fordi de mener en slik lov truer religiøse rettigheter, og 36 senatorer stemte imot.

Motstand avvist

Avstemningen fant sted etter at flere republikanske endringsforslag om rettighetene til kirkesamfunn og dem som er imot slike ekteskap, var avvist, med den begrunnelse at lovforslaget allerede klargjør at næringslivets og individers rettigheter ikke berøres.

Ett forsøk på å sabotere loven ved å si at den åpner for polygami, ble stanset ved å endre den til å spesifisere at den gjelder ekteskap mellom to personer.

En av de mer konservative republikanere som stemte for loven, Cynthia Lummis, sa at hun fortsatt støtter kirkens doktrine om at ekteskap er mellom mann og kvinne, men at USA er basert på et skille mellom kirke og stat, og at det er viktig med toleranse for andres synspunkter

Selv om det har vært et bemerkelsesverdig raskt skifte i opinion i USA om likekjønnet ekteskap, har LHBTQ-miljøet den siste tiden vært under sterkt press, aktualisert ved angrepet mot en nattklubb for homofile i Colorado forrige helg som kostet fem mennesker livet.