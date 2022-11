200 fiskere reddet fra drivende isflak i USA

En av isfiskerne ringte nødetatene da de skjønte at isen de sto på, var i ferd med å drive vekk fra kysten i innsjøen Upper Red Lake.

Da sheriffen og hans menn kom til stedet, så de at det var 30 meter åpent vann mellom strandlinjen og isflaket.

Det ble tatt i bruk både båter, luftbåter, ATV-er, droner og en improvisert bro under den svært komplekse redningsaksjonen, og det varte tre timer før alle var brakt i land.

Etter at redningsaksjonen var over, minnet sheriffens kontor lokale sportsfiskere om at isen er uforutsigbar tidlig i sesongen.