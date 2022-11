Innbyggerne ved vulkan på Hawaii bes om å forberede seg på evakuering

Utbruddet, som startet sent søndag kveld lokal tid, er det første på vulkanen Mauna Loa på nær 40 år.

Lavaen som spys opp fra krateret, når en høyde på opptil 60 meter, ifølge myndighetene.

Utbruddet har foreløpig ikke ført til evakuering eller umiddelbar fare for de nærliggende byene. Men myndighetene advarer nå de rundt 200.000 innbyggerne om at utbruddet kan være uforutsigbart og at lavastrømmene raskt kan endre retning.

Innbyggerne bes om å være klare til å evakuere på kort varsel.

– Alle burde være litt bekymret. Vi vet ikke hvor strømmene vil renne, og vi vet ikke hvor lenge dette vil vare, sier Bobby Camara. Han bor i nærheten og har vært vitne til tre utbrudd fra vulkanen i løpet av sitt liv.

Dersom dette utbruddet blir like stort som tidligere utbrudd, vil det kunne vare i en eller to uker, ifølge eksperter.