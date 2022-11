Finske myndigheter tror russere gjemmer seg i Finland

På det meste krysset over 7.000 russiske statsborgere daglig grensen fra Russland til Finland i høst. Nå mistenker finske grensemyndigheter at mange av dem oppholder seg ulovlig i Finland for å unngå å bli innkalt til militærtjeneste og sendt til Ukraina.

Grensemyndighetene i det sørvestre Finland har den siste tiden oppdaget stadig flere tilfeller av falske pass og oppholdstillatelser, melder den finske rikskringkastingen Yle.

For øyeblikket er 88 slike tilfeller under etterforskning, betydelig flere enn normalt.

– Det forekommer mange forsøk på forfalskninger ettersom situasjonen i Russland for mange er vanskeligere nå enn tidligere, sier Matti Pitkäniitty ved grensemyndigheten.