Protester utenfor hjemmet til Kaczynski i Polen

Demonstrantene uttrykte sin harme over det nesten totale forbudet mot abort som Kaczynski, lederen for det regjerende Lov og rettspartiet, har stått for. Politiet hindret dem i å komme nærme huset.

64 år gamle Jolanta Zjawinska, som er folkevalgt i området, sier det er hennes borgerplikt å demonstrere for rettighetene til hennes to døtre og framtidige generasjoner.

– I teorien har vi alle rettigheter, men vi har likevel ikke mulighet til å bestemme over vår egen kropp, sier hun.

Den polske organisasjonen Women's Strike tok initiativet til protesten fordi Kaczynski nylig la skylden for Polens lave fødselsrate på kvinners alkoholforbruk.

Kritikerne anklager Kaczynski for ikke å forstå hva det er som gjør det vanskelig for polske kvinner å bestemme seg for å ha barn. Women's Strike viser til forbudet mot abort, manglende seksualundervisning og helsetjenester, inflasjon, boligmangel og mangel på barnehageplasser som viktige grunner.

Før protesten sa Kaczynski at han ikke kunne forstå hvorfor kvinnene ville demonstrere foran huset hans, siden «jeg alltid har vært en tilhenger av full likestilling for kvinner».