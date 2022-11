Måndag slo Høgsterett i New Zealand fast at den noverande stemmerettsalderen på 18 år er aldersdiskriminerande.

Saka var løfta av gruppa Make it 16. Dei meiner ein stemmerettsalder på 18 år bryt med landets Bill of rights, som gjev personar over 16 år vern mot aldersdiskriminering.

Det gav Høgsterett dei rett i. Retten meinte det ikkje vart lagt fram gode nok argument for kvifor stemmerettsalderen var sett til 18 og ikkje 16 år.

– Dette er ein stor dag. Dette er historisk, ikkje berre for kampanjen vår, men for landet, uttalte Sanat Singh til AP News etter dommen fall.

18-åringen er ein av dei som står bak Make it 16.

– Viktig å få alle mann på dekk

På heimesidene peikar Make it 16 på at ein som 16-åring mellom anna er helserettsleg myndig, kan køyre bil, ha våpenløyve og arbeide fulltid.

Om 16-åringar kan betale skatt, så bør dei òg få bestemme kor pengane går, argumenterer dei.

Vidare peikar kampanjen på at land som Austerrike, Argentina, Brasil, Skottland, Wales, Guernsey og Isle of Man har sett ned stemmerettsalderen til 16.

Til AP News seier Singh at eksistensielle utfordringar som klimaendringar, men òg demokratiets tilstand i verda, påverkar unge mest.

– Det er difor det er så viktig å få alle mann på dekk for å sikre at vi har ei sterkare framtid.

Ber Noreg sjå til New Zealand: – Set lys på noko viktig



Stemmerettsalder har vore heftig diskutert også her til lands det siste året.

I mars fremja Venstre eit representantforslag der dei tok til orde for å setje ned stemmerettsalderen til 16 år ved kommune- og fylkestingval. Det same tilrådde eit fleirtal av vallovsutvalet i 2020.

Kontroll- og konstitusjonskomitéen leverte si innstilling i mai. Komitéen gjekk inn for å endre vallova, slik som Venstre føreslo.

Likevel var det ikkje fleirtal for forslaget i Stortinget , då dei handsama saka i juni.

Landsrådet for Norges barne- og Ungdomsorgansiasjoner (LNU) har likevel ikkje gjeve opp håpet:

– Vedtaket frå New Zealand set lys på noko viktig: i eit liberalt demokrati er det dei som vil nekte nokon stemmerett som sit med bevisbyrda, skriv leiar Margrete Bjørge Katanasho på e-post til Framtida.no.

Margrete Bjørge Katanasho er leiar i Landsrådet for Norges barne- og Ungdomsorgansiasjoner (LNU). Foto: Sverre Øygarden Eikill/LNU

LNU meiner vedtaket frå New Zealand nok ein gong syner kor viktig det er å utvide demokratiet – også i Noreg.

– Det er dei unge i dag som skal leve lengst med konsekvensane av notida sin politikk. Når ein er 16 år, er ein ferdig med obligatorisk undervisning i Noreg, og bør få mogelegheita til å delta i demokratiet, understrekar Katanasho.

Nasjonalforsamlinga skal stemme over saka

Nokre timar etter høgsterettsdommen annonserte statsminister Jacinda Ardern at nasjonalforsamlinga i New Zealand skal stemme over å senke stemmerettsalderen.

Statsminister Jacinda Ardern varslar avstemming om stemmerettsalder i New Zealand. Foto: Governor-General of New Zealand

– Personleg støttar eg å senke stemmerettsalderen, men det er ikkje opp til meg eller til regjeringa. Alle slike endringar i vallov treng 75 prosent støtte i nasjonalforsamlinga, sa Ardern til AP News.

Statsministeren opplyser om at avstemminga vil ta plass i løpet av dei komande månadane, men eventuelle endringar trer ikkje i kraft før valet til neste år.

– Om ikkje regjeringa set stemmerettsalderen til 16 no, så bryt dei med vilje våre menneskerettar, seier Caeden Tipler frå Make it 16 i ei pressemelding.

Endå forslaget ikkje ligg an til å ha den naudsynte støtta endå, så håpar Singh dei kan overtyde tvilarane i løpet av dei komande åra. Eit mogeleg første steg på vegen, er å senke stemmerettsalderen i lokalval, noko som berre krev fleirtal.