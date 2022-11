Russland avviser planer om tilbaketrekning fra Zaporizjzja atomkraftverk

– Det er ikke vits i å se etter signaler der det ikke er noen eller kan være noen, sier Dmitrij Peskov, talsmann for Russlands president Vladimir Putin, ifølge nyhetsbyrået Interfax.

Uttalelsen mandag kommer etter at sjefen for det ukrainske atomkraftselskapet Energoatom, Petro Kotin, søndag sa at det var tegn til at Russland forbereder tilbaketrekning fra Zaporizjzja-kraftverket.

Kraftverket har vært okkupert av russiske styrker siden mars, men driftes fortsatt av ukrainske teknikere som jobber under svært krevende forhold.

De siste månedene har det vært stadige angrep mot både kraftanlegget og områdene rundt. Det har ført til frykt for at det kan skje en atomulykke.