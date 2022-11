Russland utsetter nedrustingssamtaler med USA

Samtalene skulle etter planen finne sted i Kairo mellom 29. november og 6. desember.

Nyheten ble kunngjort av en talsperson for det russiske utenriksdepartementet via den statlige nyhetsbyrået Tass. Årsaken er ikke oppgitt.

Tidligere denne måneden sa USA at de skulle diskutere mulig gjenopptakelse av inspeksjoner, i tråd med nedrustningsavtalen New START.

New START er den siste mellomstatlige avtalen om atomnedrustning mellom de to landene i verden som har flest atomvåpen. Den ble undertegnet i 2010 og forplikter både Russland og USA til å ruste ned slik at de maksimalt har 1.550 strategiske atomstridshoder hver. Dette vil utgjøre en reduksjon på 30 prosent sammenlignet med antallet stridshoder i 2002.

I august kunngjorde russiske myndigheter at de ikke lenger vil la USA inspisere militæranlegg. Dette sa de var et svar på at USA hadde hindret Russland i å inspisere amerikanske anlegg.