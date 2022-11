En talsmann for det ukrainske forsvaret sier krigsskip som kan føre krysserraketter, er sendt til Svartehavet med Kalibr-raketter om bord.

– Dette indikerer at forberedelsene er i gang, og at det trolig vil komme et angrep i begynnelsen av uken, sier Natalia Gumeniuk.

Varselet kommer samtidig som Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og hennes nordiske kolleger besøker Kyiv i forkant av Natos utenriksministermøte i Romania denne uken.

En rekke russiske angrep har ført til at strømnettet i Ukraina har vært nær ved å bryte sammen og har vært ute av drift i perioder. Dette skjer samtidig som høstmørket senker seg over Ukraina og vinterkulda er i anmarsj.

Forrige uke ble titalls krysserraketter skutt mot flere kraftverk og byer. Både strøm-, vann- og varmenettverk ble ødelagt. I Kyiv er strømforsyningen fortsatt ustabil, og 40 prosent av regionen mangler strøm, sier guvernør Oleksij Kuleba til lokale medier.