Minst to personer pågrepet i Shanghai

Kinesisk politi har sperret veien til stedet i Shanghai der folk har samlet seg for å protestere mot myndighetenes strenge nullsmittestrategi. Kina har den siste tiden forsøkt å lempe litt på restriksjonene, men raskt økende smittetall har gjort at de har tydd til nye nedstenginger, ikke minst i Beijing, der et større smitteutbrudd er på gang. Foto: AP