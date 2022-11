Hundretusener i marsj for Mexicos president

Den såkalte Folkets marsj ble arrangert i forbindelse med at det er fire år siden venstrepolitikeren López Obrador ble Mexicos president.

Marsjen var et svar på en marsj som opposisjonen arrangerte for to uker siden i protest mot López Obradors forslag om å reformere landets valgkommisjon.

López Obrador ledet selv marsjen gjennom byen, mens mariachi-band sørget for feststemning.

Mange av deltakerne er busset inn til hovedstaden av lokale avdelinger av López Obradors Morena-parti i andre deler av landet, men i intervjuer med pressen insisterer de på at de kom frivillig.

López Obrador nyter fortsatt en oppslutning på 60 prosent av Mexicos befolkning, og ved lokalvalget i fjor vant Morena fire av seks guvernørvalg.

Men mange tidligere støttespillere har etter hvert fjernet seg fra ham, blant annet på grunn av bekymring for at reformene han har planlagt for avviklingen av valg, skal gjøre den uavhengige valgkommisjonen mer avhengig av hans parti.

López Obrador har ennå ikke glemt at han tapte valget i 2006 med 0,56 prosentpoeng. Han hevdet da at han tapte på grunn av juks, og holdt demonstrasjoner og protester mot den nye presidenten i gang i flere måneder.

Opposisjonen og tidligere støttespillere kritiserer ham også for økt bruk av de militære og støtte til flere enorme prosjekter, blant annet en jernbane gjennom vernede områder på Yucatán-halvøya.