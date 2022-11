Al-Shabaab-angrep mot hotell i Mogadishu

Politibetjenten Mohammed Abdi bekrefter overfor nyhetsbyrået Reuters at opprørere stormet Villa Rose-hotellet søndag.

Mange sivile og offentlige tjenestemenn er reddet ut av hotellet, og myndighetene har startet en operasjon mot opprørere inne i hotellet.

Hotellet ligger i nærheten av presidentpalasset og har en populær restaurant. Den ytterliggående islamistgruppa al-Shabaab bekrefter i en radiomelding søndag kveld at de står bak.

Gjerningspersonene brukte eksplosiver og skytevåpen i angrepet, ifølge Abdi, og vitner forteller om kraftige eksplosjoner og skyting. Det er foreløpig ingen bekreftede meldinger om drepte eller sårede.

En somalisk minister skriver på Twitter at han er i sikkerhet etter at residensen hans på hotellet ble utsatt for en «terroreksplosjon».

Mange representanter for regjeringen bor på Villa Rose, og hotellets nettside kaller Villa Rose det sikreste hotellet i Mogadishu, med sikkerhetskontroll ved inngangen og høye murer rundt eiendommen.

Væpnede angrep fra opprørere er vanlig i Mogadishu og andre deler av Somalia. 29. oktober ble minst 121 mennesker drept og 333 såret da to biler fullpakket med eksplosiver gikk i lufta i Mogadishu, etterfulgt av intens skyting.

Søndagens angrep skjer mens regjeringen har igangsatt en ny offensiv mot al-Shabaab, som fortsatt har kontroll over store deler av de sentrale og sørlige delene av Somalia. Ekstremistene har svart på offensiven med å drepe framtredende klanledere for å skremme andre fra å bistå regjeringen.