Ni drept i angrep på afghansk landsby

Ytterligere to personer ble såret, og fire ble arrestert av soldatene som angrep, sier kilden, som av sikkerhetshensyn ikke ønsker å bli navngitt.

FNs barnefond Unicef sier de drepte barna var under 15 år gamle.

Bakgrunnen for angrepet på landsbyen Siwak Shibar i provinsen Daykundi, skal være en juridisk konflikt mellom to rivaliserende grupper i regionen. Befolkningen i provinsen tilhører i hovedsak hazara-minoriteten, den tredje største folkegruppen i landet.

Taliban-myndighetene sier lørdag at de drepte var væpnede opprører og avviser at det var barn blant de drepte. Mennene ble drept etter at de nektet å gi fra seg våpnene, sier en talsmann for talibanstyret i Afghanistan. Han sier en Taliban-soldat også ble drept, mens to ble såret.