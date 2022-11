Politiet: Stadig flere mindreårige selger hasj i Christiania

Siden 1. november er 17 mindreårige siktet for salg av rusmidler i den berømte og beryktede bydelen, viser en oversikt fra politiet som avisen Berlingske har fått innsyn i.

Politiet mener det er en ny trend at tenåringen står i bodene i Pusher Street og har forbindelser til organisert narkotikasalg styrt av gjenger og motorsykkelklubber.

– Dette tegner et bilde av at ingen lenger holde i bremsen. Tidligere ville lokalbefolkningen grepet inn og kjeftet på dem, men nå kan vi konstatere at 15-16-åringer står i bodene uten at det skjer noe, sier politiinspektør Tommy Laursen.

Han sier dette skaper problemer for de mindreårige på flere måter og at de havner i en situasjon der de utviser «svært stor grad av risikoatferd».

I tillegg til at de kan bli siktet av politiet, risikerer de å bli presset inn i gjengmiljøer og organisert hasjhandel, sier han.