Meldinger om plyndring og massearrestasjoner i Tigray

Opplysningene skaper fornyet bekymring for påståtte overgrep drøyt tre uker etter at de stridende partene ble enige om en våpenhvileavtale. Håpet blant diplomater og andre var at avtalen ville få slutt på lidelsene for den hardt prøvede regionen og de over fem millioner innbyggerne.

Tigray er fortsatt avskåret fra resten av Etiopia i stor grad, selv om hjelpeforsyningene er gjenopptatt i kjølvannet av avtalen, som ble signert i Sør-Afrika 2- november. Det er begrenset tilgang til regionen for menneskerettsgranskere, noe som gjør det vanskelig for journalister og andre å få informasjon ut fra Tigray. Regjeringsstyrkene holder fortsatt stram kontroll på regionen.

Unge bortført

– Soldater fra Eritrea og fra den etiopiske naboregionen Amhara – som har kjempet på regjeringsstyrkenes side – har plyndret bedrifter, private eiendommer, kjøretøy og helseklinikker i byen Shire, som ble gjenerobret forrige måned, forteller to bistandsarbeidere til nyhetsbyrået AP. Av frykt for egen sikkerhet ønsker de å være anonyme.

De forteller at mange unge mennesker er bortført av eritreiske styrker i byen. En av dem sier også at han så «over 300» ungdommer bli fanget inn av etiopiske soldater i flere massearrestasjoner i Shire, som huser mange internt fordrevne etter konflikten.

Flere byer

– Det er flere interneringssentre rundt i byen, sier hjelpearbeideren. Han legger til at de føderale styrkene ser ut til å arrestere folk som mistenkes for tilknytning til TPLF, som førte an i krigen mot regjeringsstyrkene.

Også i Alamata i sør blir folk som mistenkes for å a bistått Tigray-styrkene, arrestert, sier en beboer. Han forteller at mange av vennen hans er arrestert. En tidligere lokal tjenestemann sier det også har vært massearrestasjoner i byen Korem, rundt to mil unna.