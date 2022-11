Kraftig snøvær og kuldegrader rammer Kyiv

Det skjer mens millioner av mennesker i og rundt byen mangler strøm og varme, eller har strøm og varme bare sporadisk.

En strømleverandør sa lørdag at de bare kunne levere tre firedeler av strømmen landet har behov for, noe som betyr at restriksjonene fortsetter mens vinteren nærmer seg. I Kyiv er situasjonen blitt bedre, men er fortsatt vanskelig, melder Reuters.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa fredag at 6 millioner ukrainere var uten strøm etter massive russiske angrep på infrastrukturen. Siden er noe av strømtilgangen gjenopprettet.