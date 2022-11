Protester mot koronatiltak i flere byer i Kina

Protestene har utspilt seg som følge av raseriet som en brann i Xinjiang-regionen utløste. Ti mennesker mistet livet i brannen, og mange mener at strenge koronatiltak gjorde redningsarbeidet vanskeligere.

Protestene og kritikken som plutselig har oppstått, representerer et brått skifte i opinionen. Tidligere har folk støttet den strenge politikken og ment at den reddet mange liv, men i de siste månedene har støtten stupt.

Mange av demonstrasjonene kan ikke bekreftes av uavhengige kilder, men i Shanghai brukte politiet tåregass for å spre rundt 300 demonstranter som hadde samlet seg ved midnatt.

De hadde med seg blomster og stearinlys for å minnes dem som døde i hovedstaden Urumqi i Xinjiang fredag.

Banket opp av politi

En demonstrant som bare ville oppgi sitt fornavn, Zhao, sa at en av hans venner ble banket opp av politiet, og at to av vennene ble truffet av pepperspray. Politiet trampet på føttene hans da han prøvde å hindre dem i å ta med seg vennen hans.

Zhao forteller at demonstrantene ropte slagord mot president Xi Jinping og kommunistpartiet og at de krevde at nedstengningen i Xinjiang oppheves. De ropte også at de ikke ville ha PCR-tester, men frihet.

Rundt 100 politifolk sto ved protesten og hindret demonstranter i å komme eller gå. Busser med flere politifolk ankom senere, ifølge Zhao.

En annen demonstrant sa at det var flere tusen demonstranter i nærheten, men at politiet hindret dem i å komme fram på veien. Alle poster om demonstrasjonen i sosiale medier ble øyeblikkelig slettet.

Protester i Urumqi

I Urumqi åpnet politiet lørdag opp noen av nabolagene som har vært holdt stengt etter de kraftige protestene fredag

Under nedstengningen har noen innbyggere fått døra til hjemmene sine låst med kjetting, og mange mener at det er denne typen maktbruk som kan ha hindret folk i å rømme ut av bygget som brant.

En del av innbyggerne i Xinjiang har vært innelåst siden august, uten å få lov til å gå ut, og mange melder om sviktende tjenester, blant annet at mat ikke er blitt levert.

En uigurisk kvinne forteller at hun har vært innelåst siden 8. august, og at hun ikke engang har fått lov å åpne vinduet. Hun sier at det fredag kokte over for mange, og at de åpnet vinduene sine og ropte protester ut i natten.

Videoer sirkulerte

Fredag kveld marsjerte mange i protest mot tiltakene i Urumqi, og videoer av demonstranter med kinesiske flagg som krevde at samfunnet ble åpnet igjen, sirkulerte i sosiale medier til de etter hvert ble slettet av myndighetene.

Demonstrantene så ut til å være han-kinesere fordi uigurene er for redde til å delta i protester.

Kina er det siste store landet som holder hardt på en nullstrategi med rask nedstengning, lang karantene og massetesting for å få bukt med smitteutbrudd.