Aftonbladet: EU-forslag kan doble prisen på snus i Sverige

Den svenske avisa beskriver lørdag et «hemmelig, lekket» forslag fra EU-kommisjonen i Brussel om tobakksavgiften. Forslaget skal offentliggjøres i starten av desember og deretter diskuteres og vurderes av EUs medlemsland.

Dersom forslaget blir realisert, vil en boks løssnus kunne koste over 120 svenske kroner, over en dobling i forhold til dagens pris, skriver Aftonbladet. For porsjonssnus kan det være snakk om en prisøkning på 34 kroner boksen.

Snus ble forbudt i EU i 1992, men Sverige fikk unntak.