USA lemper på oljerelaterte sanksjoner mot Venezuela og tillater at det amerikanske oljeselskapet Chevron gjenopptar noe av driften i Venezuela.

Det opplyste amerikanerne like etter at de venezuelanske rivalene lørdag hadde signert det som beskrives som en sosial avtale.

Representanter for Nicolás Maduros regjering og opposisjonen undertegnet delavtalen i Mexico by etter at forhandlingene, tilrettelagt av Norge , hadde ligget på is i 15 måneder.

Avtalen beskrives som et gjennombrudd. Den norske diplomaten Dag Nylander presenterte vilkårene i delavtalen, som innebærer opprettelsen av et sosialt fond styrt av FN.

Fondet skal finansieres av venezuelanske midler som er frosset i det internasjonale bankvesenet. Pengene skal brukes til å støtte helse-, mat- og utdanningsprogrammer for fattige i Venezuela.

– Håp for hele Latin-Amerika

FN anslo tidligere i år at det trengs 8 milliarder kroner for å dekke de humanitære behovene til 5,2 millioner venezuelanere.

Avtalen gir «håp for hele Latin-Amerika», sa Mexicos utenriksminister Marcelo Ebrard, som i likhet med Nylander var til stede under signeringen.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (AP) gleder seg også over at partene i Venezuela har returnert til forhandlingsbordet i Mexico.

– Forhandlingene blir krevende, men de er nødvendige for å oppnå gode resultater for alle venezuelanere, sier hun i en uttalelse sendt til NTB lørdag kveld.

Inntektene fra Chevrons oljedrift vil ikke gi inntekter til Venezuelas statlige oljeselskap, understreker USA. Bildet viser et oljeanlegg i delstaten Anzoategui i Venezuela. Foto: Matias Delacroix / AP

Politisk krise

Venezuela har lenge vært rammet av en politisk, sosial og økonomisk krise. Situasjonen ble forverret da Maduro utropte seg selv til vinner av et omstridt valg i 2018, til store protester fra opposisjonen, USA og en rekke andre land.

USA trappet opp sanksjonene og ga opposisjonsleder Juan Guaidó myndighet til å kontrollere Maduro-regjeringens amerikanske kontoer.

Den internasjonale innsatsen for å løse krisen i Venezuela har skutt fart etter Russlands invasjon av Ukraina. Krigen har ført til økt press på verdens energimarked, mens vestlige land er på jakt etter alternativer til russisk olje.

Finansdepartementet i Washington sier sanksjonslettelsene innebærer at Chevron kan gjenoppta begrenset oljeutvinning i Venezuela. Inntektene fra salget skal gå til å betale gjeld til Chevron og vil ikke gi inntekter til Venezuelas statlige oljeselskap, heter det.

Departementet sier videre at avtalen fra Mexico vil gagne hele det venezuelanske folk.

Jorge Rodriguez fra den venezuelanske regjeringens delegasjon møtte pressen på flyplassen i Mexico by fredag. Foto: Fernando Llano / AP

Politiske fanger

Opprettelsen av et sosialt fond er bare ett ledd i en bred agenda for forhandlingene, som ventes å gå inn i en ny fase i desember. På programmet står blant annet opphevelse av økonomiske sanksjoner, rammeverk for presidentvalg i 2024 og løslatelse av politiske fanger.

Det er stor skepsis både blant venezuelanere og analytikere til hvorvidt forhandlingene kan føre til positiv endring for folket. Men verdenssamfunnet satser på at dialog kan være veien ut av den komplekse krisen Venezuela står i.

Ekstrem fattigdom

Årevis med sanksjoner har ført til et dramatisk fall i olje- og gassinntekter til Venezuelas regjering. Venezuela har verdens største oljereserver, men deler av befolkningen er likevel rammet av dyp fattigdom.

FN anslår at rundt sju millioner mennesker har flyktet fra Venezuela de siste årene. Tre firedeler av dem som er igjen, lever på under 20 kroner dagen.

Krever frie valg

USA har i en tid signalisert at de kan være villige til å oppheve restriksjonene på amerikanske oljeselskapers drift i Venezuela.

Men USA har insistert på at sanksjonene bare kan oppheves dersom Maduros regjering tar konkrete skritt i retning av å holde frie og rettferdige valg i landet.

En ikke navngitt kilde i Det hvite hus avviser at sanksjonslettelsene er knyttet til USAs innsats for å styrke energiproduksjonen i kjølvannet av krigen i Ukraina. Kilden som brifet pressen om saken lørdag, sier videre at handlingen ikke ventes å påvirke de globale energiprisene, ifølge nyhetsbyrået AP.