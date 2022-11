Det opplyser Utenriksdepartementet i en pressemelding. Det er første gang Norge intervenerer i en tvistesak mellom to stater ved domstolen.

Saken omhandler den russiske anklagen om at det pågikk et folkemord mot den russiske og russisktalende befolkningen øst i Ukraina før angrepskrigen startet. Dette er en anklage som er tilbakevist av flere forskere.

Utenriksdepartementet skriver i pressemeldingen at Ukraina har bedt domstolen slå fast at de har en rett til ikke å bli gjenstand for en uriktig anklage om folkemord som påskudd for en invasjon.

Norge vil argumentere til støtte for Ukrainas tolkning av folkemordkonvensjonen.

– Vi har en rettslig interesse i å bidra til avklaring av spørsmålene saken reiser. Det er også viktig å signalisere til Russland og omverdenen at det internasjonale samfunn ikke aksepterer aggresjonen mot Ukraina, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Den internasjonale domstolen er det primære domstolsorganet i FN og den høyeste domstolen for folkerettsspørsmål.

Påstanden om at den russiske befolkningen i Øst-Ukraina var utsatt for et folkemord er blitt rettet fra Kreml flere ganger. Det ble trukket fram av Vladimir Putin i talen natt til 24. februar som begrunnelse for å sende det han omtalte som fredsbevarende styrker til Ukraina. Det var starten på angrepskrigen som fortsatt herjer i Ukraina.