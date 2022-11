Elon Musk ville støtte DeSantis

– Mitt valg i 2024 ville være noen som er fornuftig og sentrumsorientert. Jeg håpet det ville være tilfelle for Biden-administrasjonen, men jeg er blitt skuffet, sier han på Twitter, ifølge Reuters.

Tesla-grunnleggeren oppfordret før mellomvalget amerikanerne til å stemme på republikanske kandidater. Han sa han støtter et delt styre, og nå er presidenten demokrat.

Han har tidligere sagt at han vurderte å støtte DeSantis i 2024, og mener at han lett ville vinne over Joe Biden. DeSantis ble nylig gjenvalgt som guvernør i Florida i et brakvalg og regnes som en rival til tidligere president Donald Trump.

Musk minner om at han stemte på Barack Obama i sin tid, og for to år siden, motvillig, på Joe Biden framfor Trump.