WFP: Nødhjelpen til Tigray er ikke nok

Et viktig element i avtalen som ble undertegnet 2. november for å få slutt på krigen, var at levering av nødhjelp og humanitær assistanse skulle gjenopptas.

WFP sier at alle fire veier inn i området er åpnet siden våpenhvilen, og at fly med humanitær hjelp lander på områdets flyplasser,

. Men leveransene oppfyller ikke behovet, og WFP og samarbeidende partnere trenger umiddelbart å få tilgang til alle deler av regionen, heter det i en kunngjøring fra WFP fredag.

Bistand til området stanset helt opp i august da kampene tok til igjen mellom Etiopias regjering og separatistene i Tigray. Men allerede før det ble det advart mot faren for sult, siden 90 prosent av innbyggerne er avhengig av matvarehjelp etter krigen.

Siden våpenhvilen ble innledet 15. november, har nesten 100 lastebiler fraktet 2.400 tonn matvarer og 100.000 liter drivstoff inn i regionen. Men fortsatt er det vanskelig å nå fram til store områder øst og i midten av Tigray, ifølge WFP.