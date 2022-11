Folk evakueres fra Kherson

Over hundre mennesker ble fredag transportert med tog til Khmelnytskyj i det vestlige Ukraina. 26 av dem var barn, ifølge infrastrukturdepartementet,

Som følge av hardt press fra de framrykkende ukrainske styrkene trakk de russiske okkupantene seg for to uker siden ut av byen, som de hadde holdt siden mars, kort etter at krigen begynte.

Men de har gravd seg ned på den andre siden av Dnipro-elva og skyter derfra mot byen med artilleri

I tillegg er Khersons infrastruktur så nedslitt og ødelagt etter okkupasjonen og gjenerobringen at myndighetene anbefaler at innbyggerne reiser fra byen inntil videre.