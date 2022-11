16-åring pågrepet etter skoleskyting i Brasil

Myndighetene i byen sier at gutten først åpnet ild fredag morgen mot en gruppe lærere på den offentlige skolen der han selv hadde gått. Her ble to kvinner drept og ni andre personer såret.

Gutten gikk deretter videre til en annen, privat skole i nærheten, der han drepte ei tenåringsjente og såret to personer, opplyste Aracruz' ordfører Luis Carlos Coutinho til radiokanalen CBN. Motivet for drapene er ikke kjent.

Noen av de sårede er kritisk skadd, og antall dødsofre kan stige.

Behandling

Guvernør Renato Casagrande i den sørøstlige delstaten Espírito Santo sier at guttens familie hadde overført ham til en annen skole enn den han gikk til angrep på, og at han hadde fått behandling for psykiske problemer.

Overvåkingskameraer viste hvordan han stormet inn på skolen, kledd i militære kamuflasjeklær, og løp gjennom korridorene mens han skjøt rundt seg. Politiet sier han hadde hakekors sydd på klærne.

Guttens far er politimann, og han hadde med seg to skytevåpen i angrepet, blant dem farens tjenestevåpen.

Høy våpenkriminalitet

Angrep mot skoler er relativt sjelden i Brasil, selv om det har vært en økning de siste årene. Våpenkriminaliteten er ellers svært høy.

Landet opplevde sin hittil verste skoleskyting i 2011. Den gang ble tolv barn drept i Realengo i utkanten av Rio de Janeiro. Gjerningsmannen hadde tidligere vært elev ved barneskolen.

I 2019 ble åtte personer drept av to tidligere elever på en videregående skole i Suzano, utenfor São Paulo. De to skjøt deretter seg selv.

Vil stramme inn

Påtroppende president Lula da Silva uttrykker sorg over hendelsen på Twitter. Blant hans løfter når han innsettes 1. januar, er å stramme inn på landets våpenlover som avgående president Jair Bolsonaro så dramatisk løsnet på.

Takket være de mer liberale lovene er antall skytevåpen i privat eie i landet femdoblet, fra 119.000 til 673.000, i de fire årene han har vært president.

Sikkerhetseksperten Bruno Langeani i forskningsinstituttet Sou da Paz sier at den avgående regjeringens liberale våpenpolitikk gjør skyteepisoder som fredagens hendelse langt mer sannsynlig.