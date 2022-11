Rekordhøy ulikhet i Danmark

Det viser tall fra Danmarks Statistik, som torsdag opplyste at den såkalte gini-koeffisienten er over 0,3 for første gang siden 1987.

Etter å ha vært 0,297 i 2020, steg den til 0,302 i 2021, selv om den nylig avgåtte regjeringen har hatt som uttalt mål å minke gapet mellom fattige og rike i Danmark.

Viktige årsaker til økningen antas å være kraftig verdiøkning på aksjer og økte formuer i 2021.

Koeffisienten måler ulikheten i inntekter i et samfunn og går fra 0 til 1. Den er 0 hvis alle har lik formue, og 1 hvis all formue er samlet hos én person.