Britiske sykepleiere slutter seg til streik

Ansatte i England, Wales og Nord-Irland, men ikke i Skottland, streiker 15. og 20. desember, opplyser fagforeningen Royal College of Nursing (RCN), som sier at regjeringen har avvist et tilbud om forhandlinger.

Det har vært flere streiker i Storbritannia i år, der skyhøy prisvekst og levekostnader har gjort at arbeidstakere i en rekke sektorer krever høyere lønn.

Sykepleierstreiken føyer seg inn i en rekke proteststreiker fra blant andre jernbaneansatte og ansatte i postverket, som skal gjennomføre flere aksjoner inn mot jul.

En rekke andre, både i offentlig og privat sektor, har streiket i år, fra advokater til flyplasspersonell.

– Sykehusansatte har fått nok av å bli tatt for gitt, nok av dårlig lønn og utrygge bemanningsnivåer, nok av å ikke være i stand til å tilby pasientene den pleien de fortjener, sier RCN-leder Pat Cullen.