Putin gjorde sitt ståsted klart under en telefonsamtale med Iraks statsminister Mohammed Shia al-Sudani.

– Putin understreket at slike handlinger er i strid med prinsippene for markedsrelasjoner, og at det med stor sannsynlighet vil føre til alvorlige konsekvenser for det globale energimarkedet, heter det i en uttalelse fra Kreml torsdag.

Opphetet diskusjon i EU

Advarselen kommer etter at EU-kommisjonen denne uken la fram et forslag til et gasspristak på 275 euro per megawattime. Landene klarte ikke å komme til enighet under møtet torsdag.

I stedet kaller formannskapet i EU-rådet inn til nok et ekstraordinært energiministermøte i midten av desember.

– Diskusjonen var ganske opphetet. Som dere vet er det veldig ulike meninger om forslaget fra kommisjonen, oppsummerer Tjekkias næringsminister Jozef Sikela.

Han øyner likevel håp.

– Vi åpner ikke champagnen i dag, men setter flasken i kjøleskapet.

– En vits

Forslaget har fått krass kritikk fra medlemslandene Spania, Hellas, Malta og Polen.

– For oss fremstår det som en usmakelig vits fra kommisjonens side, sier Spanias miljø- og energiminister Teresa Ribera.

Også Polen kaller pristaket en vits.

– Det er en vits for oss at etter så mange runder med diskusjoner og forslag, så kommer man fram til det pristaket som er forslått, sier den polske klimaministeren Anna Moskwa, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Torsdag lå gassprisen på den europeiske TTF-børsen på rundt 124 euro, skriver AFP. Europa får mesteparten av gassen fra Norge etter at Russland skrudde igjen gasskranen.