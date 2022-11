Både passasjer, katteeier og sikkerhetsvakter på John F. Kennedy internasjonale flyplass fikk seg en overraskelse tirsdag morgen.

Oransje kattehåt stakk ut av kofferten. Foto: TSA / Twitter

Da en av sikkerhetsvaktene i det amerikanske føderale transportsikkerhet administrasjonen (TSA) oppdaget oransje kattehår, stikkende ut av glidelåsen på en innsjekket koffert, gikk alarmen.

Røntgenfotografering av kofferten bekreftet mistanken. I kofferten befant det seg en levende katt.

Ble spurt om hun ville anmelde

En talsperson for TSA, Lisa Farbstein sier i en uttalelse at sikkerhetsvakten var «sjokkert» over funnet.

Sjokkert var også passasjeren som ikke visste at katten lå i kofferten.

Ifølge Farbstein skal katten tilhøre beboerne i huset passasjeren hadde vært på besøk til.

Heller ikke kattens eier var klar over at katten, som heter «Smells», var borte.

Til New York Post forteller eieren Alix, at «Smells» må ha krøpet inn i kofferten til gjesten mens hun selv var på jobb.

Røntgenbildene bekreftet det uvanlige funnet. Foto: TSA / Twitter

Hun skulle også ha blitt spurt om hun ville anmelde gjesten for tyveri.

– En offiser ringte og spurte om jeg ville anmelde. Han ville vite om det var noen grunn til at han prøvde å stjele katten min og dra til Florida, sier hun.

Alix skal derimot ha avvist det hele, og forklart at katten liker å sjekke ut både poser og bokser, og at den sannsynligvis har klatret inn i kofferten selv, og at det hele var et uhell.

– Katta ute av sekken

TSA-talsperson Farbstein bekrefter i uttalelsen sin at katten ikke tilhørte eieren av kofferten, og at katten nå var trygt tilbake hos eieren.

– På den lyse siden er katten ute av sekken og trygt hjemme, la hun til.

Alix forteller The Post at hovedpersonen selv virker uberørt av hendelsen.

– Jeg var bekymret for at han skulle bli skremt, men han mjauet ikke engang på vei tilbake. Jeg gikk for å gi ham noen ekstra godbiter, og han oppførte seg som ingenting hadde skjedd.