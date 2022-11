– Se for deg at du er tvunget til å bli værende i hjemmet ditt av menn med våpen hver eneste dag. Tvangsinnesperringene betyr at du ikke kan jobbe, besøke familien din eller sende barna dine på skole, sier landdirektør for Flyktninghjelpen i Colombia, Juan Gabriel Wells, i en pressemelding.

24. november 2022 markerer seks år siden fredsavtalen ble signert av regjeringen i Colombia og geriljagruppen FARC, men den væpnede volden i landet rammer fremdeles flere millioner, ifølge organisasjonen. Væpnede grupper bruker blant annet såkalt tvangsinnesperring som en strategi for å kontrollere isolerte lokalsamfunn og områder som blir brukt til ulovlige aktiviteter.

– Vi oppfordrer myndighetene og de ikke-statlige væpnede gruppene om å sammen finne en varig løsning på disse inhumane restriksjonene på bevegelsesfriheten, sier Wells.