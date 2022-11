– Dette er fullstendig visvas, sier den tyske regjeringens talsmann Steffen Hebestreit onsdag.

Han sier Tysklands raske beslutning om å sende våpen til Ukraina taler imot Johnsons påstander.

– Vi vet at den svært underholdende tidligere statsministeren har et unikt forhold til sannheten. Denne saken er intet unntak, la han til.

Boris Johnson, som var britisk statsminister da Russland invaderte Ukraina i februar, sa til CNN tidligere denne uka at Tyskland «ville» at Ukraina skulle tape krigen raskt for å unngå en langvarig konflikt av hensyn til økonomien.