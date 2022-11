Meldingen fra amerikanske Centcom onsdag kommer etter at amerikanske myndigheter dagen før avviste at deres soldater ble utsatt for risiko. Angrepet var rettet mot en felles base nord for byen Hasakeh tirsdag.

To krigere tilhørende styrken Syrian Democratic Forces (SDF) ble drept.

– Vi har mottatt ytterligere informasjon om at det forelå en fare for amerikanske soldater og personell, sier Centcom i en uttalelse til AFP onsdag, uten å gi nærmere detaljer.

SDF er sentral i kampen mot den ekstreme islamistgruppa IS i området. Tyrkia startet i helgen nye angrep mot kurdiske væpnede grupper nord i Syria og Irak. En av disse er YPG, som har utgjort kjernen i SDF.