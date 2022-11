Domstol: Nederlandske luftangrep i Afghanistan i 2007 var ulovlige

Fire afghanere saksøkte Nederland etter at minst 18 av deres slektninger ble drept da nederlandske F-16-fly bombet Uruzgan-provinsen sentralt i Afghanistan 17. juni 2007.

Retten slo fast at nederlandske styrker ikke hadde skilt riktig mellom militære og sivile mål.

Kona, to døtre, tre sønner og en svigerdatter til en av saksøkerne ble drept i angrepet, ifølge rettsdokumentene.

Nederlandske statsadvokater hevder på sin side at Taliban brukte området til militære formål, og at angrepet derfor var berettiget til tross for at det bodde sivile der.

Nederland har blitt beordret til å utbetale kompensasjon til ofrene, men beløpet er ennå ikke fastsatt.