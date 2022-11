En av eksplosjonene fant sted i nærheten av et busstopp i utkanten av Jerusalem, og politiet mistenker at det er et palestinsk angrep.

– Det er skader overalt, sier Yosef Haim Gabay, en ambulansearbeider på stedet, til radiostasjonen til den israelske hæren.

En redningstjeneste melder at minst sju av de skadde er brakt til sykehus, og at tilstanden er alvorlig for to av dem.