Seks drept i Walmart-butikk i USA

Hendelsen fant sted i Chesapeake i delstaten Virginia tirsdag kveld, bare et par dager før helligdagen Thanksgiving.

Det skal ha vært mange mennesker i butikken da gjerningsmannen åpnet ild. Politiet rykket ut til stedet da de ble varslet om skytingen.

Skuddene skal ha opphørt omtrent da politiet ankom stedet. De fant en rekke drepte og skadde inne i butikken.

Politiet opplyste onsdag at den antatte gjerningsmannen var ansatt i butikken.

TV-stasjonen ABC har snakket med en ansatt som forteller at sjefen hennes plutselig kom inn på et pauserom og åpnet ild, uten å si et ord. Disse opplysningene er ikke bekreftet av politiet.

I delstaten Colorado ble fem mennesker drept og 18 såret i helgen på en nattklubb for homofile og andre skeive. Den antatte gjerningsmannen her er siktet for drap og hatkriminalitet.