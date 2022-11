Opptøyer ved verdens største Iphone-fabrikk i Kina

I sosiale medier finnes det en rekke videoer av hendelsen, og nyhetsbyrået AFP har verifisert noen av disse.

Nyhetsbyrået AP viser i tillegg til opplysninger fra ansatte. Foxconn bekreftet onsdag at arbeidere har klaget over lønn og arbeidsforhold og at det har forekommet voldsbruk ved fabrikken.

Den har 200.000 ansatte, ifølge Foxconn, som er Apples viktigste underleverandør. Anlegget fungerer i praksis som en egen by der arbeiderne også bor.

Opprørspoliti

Videoer fra stedet viser hundrevis av arbeidere som demonstrerer. Noen blir konfrontert av folk i beskyttelsesdrakter og opprørspoliti, og én person blir slått i hodet med en klubbe.

Et annet klipp fra en direkteoverført video viser flere titall arbeidere som konfronterer politibetjenter og en politibil mens de roper «Forsvar våre rettigheter!»

Emneknaggen «Foxconn Riots» så ut til å ha blitt sensurert på det sosiale mediet Weibo onsdag, men noen tekstinnlegg som viser til de store protestene ved fabrikken, var fortsatt oppe.

Coronasmitte

På fabrikkanlegget i Zhengzhou har det vært en oppgang i coronasmitten, og protestene er blitt satt i sammenheng med coronarestriksjoner.

Kinesiske myndigheter sperret tidligere i november av tilgangen til industrisonen der anlegget ligger.

En av videoene viser politifolk og flere brannbiler ved boligbygg på fabrikkområdet.

– Alle arbeidere må gå tilbake til sine boliger. Ikke knytt dere til en liten minoritet med ulovlige elementer, sier en stemme over en høyttaler.

Foxconn har over 1 million ansatte og hovedkontor på Taiwan.